  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرهان

RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

بعد إثارة "أم هارون" الغضب.. حياة الفهد تخرج عن صمتها بتعليق مفاجئ

مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة توازن بين البناء وملاحقة كورونا

أنطونيو غوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة يشارك شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في الصلاة

كورونا

أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

أمير قطر

إطلاق نار وتحرك مدرعات.. قطر تكشف حقيقة "انقلاب الفجر"

قتل

يقتل زوجته من أجل إرضاء أمه (التفاصيل كاملة)

الوقود

رسميًا.. البرلمان يوافق على زيادة أسعار المحروقات

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 1645 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

الإمام الطيب: غياب القيم والفضائل عن مجتمعاتنا أفقدنا الكثير

آخر الأخبار

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

شيخ الأزهر عن تعليق الصلاة: نشهد أجواءً عصيبة

#

وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

#

مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

#

سر غياب والدة ياسمين صبري عن عقد قرانها

خلال الحلقة الحادية عشر من برنامج «الإمام الطيب»:

غياب القيم والفضائل عن مجتمعاتنا أفقدنا الكثير

السمو الأخلاقي مقصد وأساس من إقامة أركان الإسلام

إذا لم تستند العبادات إلى ظهير خلقي فإنها لا تفيد صاحبها يوم القيامة

العبادات ومكارم الأخلاق وجهان لعملة واحدة في الإسلام

قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن غياب العديد من القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية عن مجمعاتنا في العقود الماضية، كان من أهم أسباب التغيرات المتسارعة، التي فقدنا فيها الكثير من خصائصنا كأمة إسلامية وعربية، عرفت بالكرم والمروءة والسماحة.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، خلال برنامجه «الإمام الطيب»، أن الإسلام بكل ما اشتمل عليه من عقيدة وعبادة وأحكام فقهية، مرتبط بالأخلاق ارتباطا وثيقا، لا نحتاج في بيانه إلا أن نتأمل قليلا بعض آيات القرآن الكريم، وبعض أحاديث النبي صل الله عليه وسلم كقوله تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  لعلكم تتقون».

 

 وأضاف فضيلته أن السمو الأخلاقي مقصد واضح، وغرض أساسي من إقامة أركان الإسلام، والتي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، مؤكدا أن العبادات في الإسلام، ومكارم الأخلاق الإنسانية، وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فالبعد الأخلاقي متغلغل في بناء الإسلام عبادة وشريعة وسلوكا، وهو ما يتضح في قوله - صلى الله عليه وسلم- "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

 كما حذر فضيلته من أن العبادات في الإسلام، من صلاة وقيام وصوم وحج وغيرها،  إذا لم تستند إلى ظهير خلقي؛ فإنها لا تفيد صاحبها يوم القيامة، وتتركه على أبواب جهنم، مستشهدا بالمرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فلم ينفعها كثرة صيامها وقيامها بشيء في الآخرة، بل ذهبت بكل ذلك إلى النار، وذلك في مقابل المرأة التي كانت تقتصر في عبادتها على صيام رمضان فقط، وعلى الصلوت الخمس المكتوبة، لكنها كانت تحفظ لسانها، وتتصدق ببقايا طعامها، كيف نفعها حسن الخلق وأدخلها الجنة.

 وفي نهاية الحلقة قال فضيلة الإمام الأكبر، إن التلازم العجيب بين الإسلام وبين الخلق الحسن، حتى في باب العبادات التي يقصد منها وجه الله وحده، أمر يستلزم اليقظة والتنبه لهذا المعنى الذي يغفل عنه الكثيرون، ويكتفون بمجرد أداء الصلاة، والقيام، وصوم رجب وشعبان، وتكرار العمرة والحج، ولا يبالون بعد ذلك بمظالم العباد وأكل حقوقهم وإيذائهم وإساءة معاملتهم.

ويذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط لاعب شهير رفقة خطيبته داخل السيارة وقت الحظر
» الإمام الطيب: غياب القيم والفضائل عن مجتمعاتنا أفقدنا الكثير
» أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا
» حكم من صام وهو جنبًا.. الإفتاء توضح
» مصر ترسل 4 طائرات محملة بالمستلزمات الطبية للسودان
» وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور
» الوزراء ينشر صورًا لشارع المعز بعد تطويره
» الصحة للبرلمان: تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم
» فنانة شهيرة تقلد عبلة كامل وتثير الجدل
» 10 إجراءات وقائية تحددها الجبلاية لعودة التدريبات
» شارع المعز ضمن خطة السياحة للتطوير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 15 %
لا - 80 %
لا أهتم - 5 %
اجمالى المصوتين:1521

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية