صدمة.. وفاة فنانة شهيرة بشكل مفاجيء عن عمر 30 عامًا

04 مايو 2020 - 05:03 م

حالة من الصدمة انتبات الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة جمهورها، عقب إعلان وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ.

وأعلن شقيق الفنانة الشهيرة "الكاونتري" ?كيدي غروفز?، وفاتها عن عمر يناهز 30 عاما، فيما أكد تقرير الطبيب الشرعي، أنه لا وجود لأي خطأ أو اشتباه في الانتحار.

وقد اشتهرت كيدي باغنية This Little Girl ، التي أطلقتها عام 2011، وقال شقيقها السيد كودي غروفز خبر رحيلها موضحا ان أسباب الوفاة كانت طبيعية وكتب : "لقد تركت كيدي غروفز هذا العالم، التفاصيل محدودة في الوقت الحالي، لكن العائلة تحاول معرفتها، وستنشر تلك التفاصيل في الوقت المناسب".

وتابع : "أكره أن علي أن أفعل ذلك، ولكن يبدو أن العالم الافتراضي والإنترنت ليست سوى مجموعة من الأخبار الكاذبة والملتوية. ذكرت سابقا أنه ليس لدينا أي معلومات، في محاولة لمنع الشائعات، ولكني أقدم تحديثا.

