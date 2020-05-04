RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

04 مايو 2020 - 05:32 م

قال الباحث المتخصص في شؤون الإخوان المسلمين، منير أديب، إن السودان سيسلم مصر مجموعة من كوادر تنظيم "حسم" خلال أيام بموجب تنسيق أمني رفيع المستوى بين البلدين.

وأضاف أديب لـ RT "روسيا اليوم"، أن تلك المجموعة تم التحفظ عليها بالفعل في السودان، وأفرادها من العناصر المحسوبة على القيادي الإخواني المقتول، محمد كمال، وهم إما صادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا إرهاب، أو مطلوبون في قضايا إرهاب قيد النظر حاليا.

وأوضح الباحث أن هناك ارتياحا من قبل مجموعة محمود عزت، أو ما يعرف بـ"الحرس القديم" داخل جماعة الإخوان، لتلك الخطوة التي قامت بها السلطات السودانية، لأسباب تتعلق بوجود خلافات بين جناح محمد كمال، القيادي الإخواني المقتول، وجناح محمود عزت، الهارب من مصر، والمتورط في عدة قضايا إرهاب.