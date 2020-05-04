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ضبط لاعب شهير رفقة خطيبته داخل السيارة وقت الحظر

الرياضة

نادي الوداد المغربي
نادي الوداد المغربي
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محمد فضل- متابعات

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ألقت السلطات المغربية بمدينة الجديدة، القبض على مدافع الوداد محمد الناهيري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، رفقة خطيبته، بعد توقيفه أثناء قيادة سيارته في وقت حظر التجوال.

وتفرض السلطات المغربية حظر للتجول بهدف مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع "Le360 " المغربي، تم إيقاف الناهيري وهو يقود سيارته رفقة خطيبته، ليتم اصطحابه إلى قسم الشرطة.

وأوضح لاعب الوداد سبب كسره حظر التجول، بأنه كان مضطرا للتوجه إلى أحد المستشفيات، حيث كانت خطيبته تعاني من آلام في البطن.

وسارع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، بالتدخل من أجل إطلاق سراحه اللاعب.

ويستعد نادي الوداد لتجديد عقد الناهيري، الذي أبدى موافقته على الاستمرار مع الفريق، في ظل اهتمام العديد من الأندية به.


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