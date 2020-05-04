الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كورونا"

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رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، استمرار فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة بين البشر.

وشدد في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الاثنين، على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.


وقال: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته".

وأشاد غيبريسوس بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يويو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض، وأكد: "إننا سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي".

وذكر أن منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة استراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.


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