» "ميدو" يهاجم محمد الشناوي بسبب تصريحه مع رامز جلال

04 مايو 2020 - 08:38 م

انتقد نجم المنتخب الوطني السابق ولاعب ومدرب الزمالك السابق، أحمد حسام "ميدو" تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي، مع رامز جلال.

وانتقد "ميدو" تصريحات "الشناوي" ردًا على سؤال رامز جلال : أي مدافع يكون مطمئنًا عندما يقف أمام في المعلب؟، والذي رد عليه الشناوي بمدافعي النادي الأهلي أحمد فتحي وأيمن أشرف وعلي معلول.

واعتبر "ميدو" أن الشناوي" كان عليه أن يذكر مدافعي المنتخب وليس النادي الأهلي فقط.

وكتب "ميدو" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الان وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه!".

ورفض العديد من متابعيه انتقاد "الشناوي" لهذا السبب، مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن يتحدث عن مدافعي النادي الأهلي الذي ينتمي إليه، فيما اعتبر البعض أن "ميدو" يتصيد أشياء لـ"النشاوي" بعد ثباته الانفعالي الذي لم يحدث من أحد ضيوف رامز جلال منذ إذاعة حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

وتصدر هاشتاج "الشناوي" الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد الثبات الذي ظهر به محمد الشناوي في برنامج رامز مجنون رسمي، وهو أول شخص لم يرهبه الكرسي الذي يُجلس رامز ضحاياه عليه، كما أنه تعامل بتلقائية مع رامز جلال.