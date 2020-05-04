منع فجر السعيد من دخول الكويت وطائرتها تهبط في مصر

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فجر السعيد
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الكويت

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فجر السعيد

كشفت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، عن منعها من دخول رفقة شخص سعودي، على متن طائرتها الخاصة، مشيرة إلى أن هناك وزيرًا يقف وراء القرار.

وقالت فجر السعيد في تصريحات تليفزيونية : "الأول أحب أشكر كذا دولة خليجية  بعد ما رفضت الكويت دخولي لأن اللي كان معي  سعودي ، لأن المملكة العربية السعودية سمحت بدخولنا مع المواطن السعودي وقالت لو فيه كويتيين كمان يدخلوا  نقعد معززين في فندق 5 نجوم للحجر الصحي  إلى أن يتم السماح لدخول الكويت سواء عن طريق البر أو الجو".

وتابعت السعيد : " الإخوة في البحرين عرضوا علينا نفس العرض ، بس أنا أقولكم شيء العرضين على رأسي سواء من السعودية أو من البحرين  اللي هي بلدي الثاني والسعودية أيضاً تاج راسنا ، لكن أنا مواطنة كويتية ومن حقي أدخل إلى الكويت".

وأضافت الإعلامية الكويتية : "أنا  في مصر في بيتي  وفي وطني ، أنا لا أتعامل مع مصر على أنها بلد سياحي ، ومع كل ذلك أنا مصّرة إني آخذ حقي من بلدي طبقا للقانون والدستور  وأيضا المرافقين وخصوصا أن اللي كان معايا من مواليد الكويت وما شاف بلده من قبل".

وأشارت السعيد إلى أنها لن تكلف دولتها أي شيء، إذ أنها تمتلك طارئة خاصة مشيرة إلى أنها ستنتزع هذا الحق غصبا أو رضا.

وفي ختام حديثها، ألمحت إلى أن وراء منعها من دخول الكويت أحد المسؤولين الكبار يشغل منصب وزير وراء قرار منع دخولها الكويت، ونوهت إلى أن المناصب لا تدوم وتاريخها الإعلامي الذي يمتد لـ30 عاما يشهد لها.


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