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مقتل 8 جنود هنود في إقليم كشمير

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قتل ثلاثة جنود هنود في اشتباك مع مقاتلين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان في الهيمالايا.

وأفادت "رويترز" أن  ثلاثة جنود هنود لقوا حتفهم، اليوم، الإثنين، في معارك مع مجموعات متشددة في منطقة كشمير المتنازع عليها في الهيمالايا.
ونقلت الوكالة عن جونياد خان، وهو ضابط كبير في قوات الأمن، قوله إن مسلحين هاجموا قوات الشرطة الاحتياطية المركزية في شمال كشمير.
وأردف "قُتل ثلاثة رجال من قوة الشرطة الاحتياطية. لقي اثنان حتفهما على الفور ومات الثالث وهو في طريقه إلى المستشفى. كما أصيب (رابع) آخر بجروح خطيرة".

وكان خمسة عسكريين هنود لقوا حتفهم يوم الأحد بينهم ضابط كبير بالجيش في منطقة غابات في شمال كشمير خلال عملية ضد مجموعة من المتشددين الذين قُتل اثنان منهم في وقت لاحق.


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