«الصحة العالمية» تكشف نتائج قمة عدم الانحياز

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فيروس كورونا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية «تيدروس أدهانوم جربيسوس»، على أن قادة من 40 دولة من جميع أنحاء العالم اجتمعوا اليوم، الإثنين، لدعم الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي استضافته المفوضية الأوروبية.

وأوضح في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه أثناء الاجتماع تعهد القادة بتخصيص نحو 7.4 مليار يورو للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والتشخيص والعلاج، “لقد كانت هذه مظاهرة قوية وملهمة للتضامن العالمي”.

وأكد أن التطورات الحديثة في العلوم تمكن العالم من التحرك بسرعة لا تصدق لتطوير هذه الأدوات، واستدرك “لكن المقياس الحقيقي للنجاح لن يقتصر فقط على مدى السرعة التي يمكننا من خلالها تطوير أدوات آمنة وفعالة، بل سيكون مدى المساواة في توزيعها”.

وأضاف:”مثلما ينخفض عدد الحالات والوفيات الجديدة في بعض البلدان فإنه يتزايد في بلدان أخرى، “هذا هو السبب في أهمية حدث التبرعات اليوم. سيبقى هذا الفيروس معنا لفترة طويلة ويجب أن نتكاتف لتطوير ومشاركة الأدوات اللازمة لهزيمته”. “ولكن بالطبع ، لا يغطي حدث اليوم سوى جزء واحد من الاستجابة للبحث والتطوير في اللقاحات والتشخيص والعلاج”.


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