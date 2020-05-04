تصريحات مفبركة منسوبة لوزيرة الصحة تثير الذعر

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تصريحات هامة لوزيرة الصحة عن انتشار فيروس"كورونا"

أثارت تصريحات مفبركة منسوبة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الذعر بين عدد من المواطنين، بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
 
التصريحات نقلت عن الوزيرة تحذيرها فيها من شراء الملابس لنقلها عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس" إن تلك التصريحات "غير صحيحة على الإطلاق ومختلقة بالكامل".

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الصحة قوله: "ذلك التصريح مختلق بالكامل، ولم يكن واردا في الصحيفة الذي انتشر عنها الخبر في مواقع التواصل".
وأوضحت أنه بتتبع تلك التصريحات ظهر أنه تم تداولها عبر مواقع التواصل، بناء على صورة مفبركة لتصريحات منسوبة للوزيرة عبر موقع مصري، وظهر أن تلك التصريحات ليست موجودة على الموقع أو على أي من الصحف المصرية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مساء اليوم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي إصابات مصر إلى 6813، و436 حالة وفاة.


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