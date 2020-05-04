» مقترح لعودة الدوري الإنجليزي في التاسع عشر من مايو

اقترحت بعض الأندية الإنجليزية، استكمال مباريات الدوري الإنجليزي في التاسع عشر من يونيو المقبل، وذلك بعد التوقف الذي دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورنا المنتشر حول العالم.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، إن رابطة الأندية لجأت لخطة جديدة من أجل استئناف مباريات الدوري للموسم الحالي، وهى أن تحصل الأندية على أسبوع إضافي، ما يعنى أن المباريات يجب أن تبدأ في 19 يونيو وإلا سيكون من المستحيل أن تكتمل المباريات قبل الموعد النهائي للدوري الأوروبي في 2 أغسطس”.

وأشارت الصحيفة إلي أنه “إذا لم تعلن الحكومة عن تخفيفات فى قيود الإغلاق يوم الخميس وأكثر بشكل ملحوظ فى الأسابيع المقبلة، فقد تقبل الأندية على مضض أن الوقت ينفد منها”.