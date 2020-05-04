ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

04 مايو 2020 - 09:53 م

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، ارتفاعا "بمقدار 4 جنيهات"، متأثرا بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية.



وسجل عيار 18 نحو 638.55 جنيهًا.



وبلغ عيار 21 نحو 745 جنيهاً.



عيار 24 سجل 851.40 جنيهًا.



بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5960 جنيهاً.

