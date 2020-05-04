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"كريمة": الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة

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قال أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرسول كان يحب الحياة، راويًا علاقته الطيبة بزوجاته وأصحابه وأحفاده.
وتابع كريمة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي» على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق: "سيدنا محمد كان يعرف في السيدة عائشة أنها كانت تحب لعب الأطفال لأنها لم تجلس في بيت أبيها مدة طويلة، فكان الرسول كما في الروايات يخرج ويأمر بشراء العرائس الصوف لها".
وأضاف: "كان الرسول بنفسه يدعو الصبايا أو المراهقات ليؤانسن السيدة عائشة ويحادثونها، فهو كان يحب الحياة ولم يكرهنا فيها".
واختتم: "الرسول أحب أحفاده وأصحابه، حتى الجبل أحبه، فلما صعد على جبل أُحد بعد معركة أحد الهزيمة ولعن وقتها أحد الصحابة هذا الجبل فاستوقفه الرسول قائلًا .. أُحد جبل يُحبنا ونُحبه

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