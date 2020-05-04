زاهي حواس يكشف حقيقة تصريحاته ضد "ميسي"

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جدد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، اعتذاره عما بدر منه من خطأ في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارته لمصر حينما أخطأ في أحد لقاءاته التلفزيونية ووصفه بأنه «مش بيفهم»، قائلا: «أنا غلط وأي انسان بيغلط وطلعت في برنامج اعتذر بعد ترجمة غلطي في حق ميسي بعد ترجمة جملتي في كل مكان في العالم، ومدير مكتبه كلمني وقالى ميسي زعلان».
وكشف الدكتور زاهي حواس، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، عن أن والد ميسي طالبه بالبحث عنه ومقابلته حينما يزور مصر لخبرته في علم الاثار المصرية، مضيفا: "ميسي قبل ما يجي زيارة مصر ابوه قاله قابل زاهي حواس"، مشيرا إلى انه اعتذر لميسي والاعتذار ثقافة خاصة لو وقعت في حق لاعب عالمي مثل ميسي.
ورفض الدكتور زاهي حواس، الادعاءات التي تزعم ان مشكلته مع ميسي تسبب في الاساءة إلى مصر، قائلا: " انا كتبت جواب اعتذار وثقافة الاعتذار عندي مهمة جدا وكتبت الاعتذار بالعربى والانجليزي وترجم للإسباني وقلت انا اسف جدا انا غلطان انت لاعب عظيم ومفيش مباراة الا لما اشوفها وبقول للعالم كله انا غلطت.

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