هذا ما قاله رجل الأعمال كامل أبو على عن جائحة كورونا

04 مايو 2020 - 10:50 م

قال رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إنه فضل التواجد فى البحر الأحمر عندما ظهرت جائحة كورونا نظراً لطبيعة الطقس النقية والتي توفر أجواء صحية، مشيراً إلى أن عودة السياحة الداخلية سيتم وفق شروط صارمة وآمنة تشرف عليها شركات سياحة عالمية كبرى، ووزارتي السياحة والصحة بالتنسيق ، وتابع:"الشروط صعبة التنفيذ ولكننا سننفذها كون سلامة النزلاء أهم شئ وفق تعليمات الجهات المعنية".



وأضاف "أبو على"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفندق الذي لم يتمكن من تطبيق الشروط والإرشادات التي أعلنت عنها الدولة المصرية لن يستطيع استقبال نزلاء.



وشدد "أبو على"، على أن قطاع السياحة يمر بظرف طارئ مثل باقي القطاعات، وتابع:"لكن عاوزين نرجع الحياة الطبيعية تدريجياً مع إتباع الإجراءات الوقائية حتى نتأقلم على الظرف الراهن الذي يشهده العالم كافة وليست مصر فقط".