"الصحفيين" تعلن فتح حساب الطوارئ والحالات الحرجة

04 مايو 2020 - 11:10 م

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن النقابة قد فتحت حسابا بالمصرف المتحد لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.



وأضاف رشوان، أن ذلك بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه تم إيداع مبلغ مائتي ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.



وقال نقيب الصحفيين أنه مرة أخرى وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء، وغيرهم، المساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.



بيانات الحساب:

المصرف المتحد