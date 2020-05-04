الصحة العالمية تكشف عن خبر صادم بشأن كورونا

04 مايو 2020 - 10:50 م

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل في المجتمع البشري، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.



واعتبر المدير العام ل?منظمة الصحة العالمية? تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن التحدي الأكبر في إطار قضية اللقاح المضاد ل?فيروس كورونا? المستجد يتمثل في ضمان توزيعه في كل أنحاء العالم، معتبراً أن «التحدي المحوري لا يتمثل في سبل تطوير اللقاح، وإنما في إيجاد طرق لتوزيعه وإتاحة العلاج ضد عدوى كورونا للجميع».



ن جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال المؤتمر، على ضرورة ضمان أن كل العلاج من فيروس كورونا سيكون متاحا لجميع المحتاجين في كل أنحاء العالم.

