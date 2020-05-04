السودان تشكر مصر بعد وصول المساعدات الطبية

04 مايو 2020 - 11:30 م

أعربت الحكومة السودانية عن شكرها لمصر، قيادة وشعبا، على المساعدات الطبية، التي وصلت الخرطوم اليوم، مؤكدة أن هذه البادرة الهامة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.



وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في بيان،:«إن 4 طائرات عسكرية مصرية هبطت في مطار الخرطوم وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وكان في استقبالها الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، والسفير صديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية».



وأضاف صالح: «باسم حكومة وشعب السودان، أتقدم لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بالشكر والتقدير على هذه البادرة»، لافتا إلى أن المساعدات شملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.

