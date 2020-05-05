وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

05 مايو 2020 - 12:40 ص

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة أسعار البنزين والسولار بعد إقرار مجلس النواب رسوم جديدة على أسعار المواد البترولية .



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية والبترول وليس لها علاقة بالأسعار، حيث ستتحمل الهيئة العامة للبترول قيمة الرسوم، مردفا: «المواطنون لن يتحملوا قرشا واحدا إضافيا».



وأضاف: «القيمة تحصل بالفعل من قبل الهيئة العامة للبترول والتشريع يختص بتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة»، مشيرا إلى أنه طالب وزارة البترول بإخطار محطات البنزين بوضع لافتات تؤكد عدم زيادة أسعار البنزين والسولار.



وأردف «نحن نتحدث عن حقائق وبعض الذين لديهم أسباب خبيثة يحاولون نشر شائعات»، مؤكدا أن المواطنين أدركوا أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد الدولة على مواجهة أزمة كورونا.

