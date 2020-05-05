تحذير عاجل من الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المواطنين والمقيمين، من التحويل لحسابات شخصية مجهولة المصدر تزعم جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.
وحسب موقع «عاجل» السعودي، يأتي هذا التحذير بعد انتشار رسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتبرع عبر أرقام حسابات وهمية يزعمون أنها تتبع جمعيات خيرية رسمية.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها بموقع «تويتر» الجميع إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط، والتبرع بالتحويل لحسابات الجمعيات الرسمية المسجلة بالبنوك.

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