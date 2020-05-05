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بريطانيا توصي بتغييرات شاملة في أماكن العمل

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المصريون ـ متابعات

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ذكر موقع «بوز فيد» الإلكتروني يوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية سوف توصي بمجموعة واسعة من التغييرات بخصوص كيفية تنظيم الناس لحياتهم العملية عندما يحين تخفيف إجراءات العزل العام.
ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم مزيد من التفاصيل الأسبوع الحالي عن كيفية تخطيط حكومته لرفع تدريجي للقيود الصارمة المفروضة على الحركة منذ 23 مارس، دون المخاطرة بحدوث موجة تفش جديدة للمرض.
وقال «بوز فيد» إنه حصل على 7 وثائق إرشادية، أعدها وزراء، تشكل الأساس لمقترحات الحكومة.
وأوضح الموقع أن الوثائق تغطي موظفي الفنادق، والمطاعم، والأشخاص الذين يعملون في منازل آخرين، وعمال المصانع، والأشخاص الذين يعملون في أماكن مفتوحة، وأولئك الذين يعملون في مركبات، وموظفي المتاجر، والعاملين في المكاتب.
ويشير التقرير إلى أن الإرشادات العامة لجميع أماكن العمل، تتضمن أوقات الوصول والمغادرة وغسل اليدين عند نقاط الدخول والخروج واستخدام بدائل للأجهزة الأمنية التي تعمل باللمس ومراجعة تخطيطات المكاتب وتركيب شاشات أمنية، من بين توصيات أخرى.
كما تضمن أيضا قائمة طويلة بتوصيات محددة للفئات المختلفة من العمال.
ووفقا للوثائق سيتعين على الشركات التي يعمل بها أكثر من 5 موظفين تقديم تقييم مكتوب لمخاطر ظروف العمل لموظفيها إذا كانوا يرغبون في إعادة فتح أبوابها أثناء الوباء.
ومع ذلك سيُطلب من الذين يمكنهم العمل من منازلهم الاستمرار في ذلك في المراحل الأولى لتخفيف إجراءات العزل العام.

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