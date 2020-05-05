أبو تريكة يروي أغرب موقف حدث له مع إمام مسجد بأفريقيا: بو جلبان شاهد

05 مايو 2020 - 05:22 ص

روى محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - تفاصيل أغرب موقف حدث له في الكاميرون أثناء مواجهة الأحمر مع القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 2008.



وقال "أبو تريكة" : ذهبنا لصلاة الفجر في الكاميرون ، ولاحظت أن الإمام يسرع في الصلاة بشكل غريب لدرجة أننا كنا نجري وراؤه .



وأضاف: صلى بنا الفجر في 30 ثانية فقط ، وبعد الصلاة طلبت من التونسي أنيس بو جلبان أن يسأله عن سر سرعته في الصلاة نظرًا لأنه يتحدث الفرنسية لكن بو جلبان ذهب له فوجده قد رحل واختفى في لمح البصر.



