مفاجأة مدوية حول هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

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عمرو أديب
عمرو أديب
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شيخ الأزهر

عمرو أديب

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للإعلامي عمرو أديب يشن فيه هجوما شرسا على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .

وأثار الفيديو جدلا كبيرا بسبب مطالبة أديب لشيخ الأزهر بالاستقالة قائلا: استقيلوا يرحمكم الله .. هنموت بسبب ضعفك وسلبيتكم .

وتبين أن الفيديو يخص عمرو أديب لكنه قديم وتحديدًا منذ عام 2015 حين كان عمرو أديب يعمل مقدما لبرنامج "القاهرة اليوم" عبر شبكة أوربت .

وكان هجوم أديب على شيخ الأزهر سببه عدم تدخله لتجديد الخطاب الديني حسب وصف الإعلامي الشهير.

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