مفاجأة مدوية حول هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

05 مايو 2020 - 05:35 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للإعلامي عمرو أديب يشن فيه هجوما شرسا على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .



وأثار الفيديو جدلا كبيرا بسبب مطالبة أديب لشيخ الأزهر بالاستقالة قائلا: استقيلوا يرحمكم الله .. هنموت بسبب ضعفك وسلبيتكم .



وتبين أن الفيديو يخص عمرو أديب لكنه قديم وتحديدًا منذ عام 2015 حين كان عمرو أديب يعمل مقدما لبرنامج "القاهرة اليوم" عبر شبكة أوربت .



وكان هجوم أديب على شيخ الأزهر سببه عدم تدخله لتجديد الخطاب الديني حسب وصف الإعلامي الشهير.



