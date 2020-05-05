عن وصفها بـ"وزيرة المالديف".. هكذا ردت نبيلة مكرم على الهواء

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نبيلة مكرم

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موقف المصريين العالقين في الكويت والسعودية، قائلة: "رفعت مذكرة إلى رئيس الوزراء وشرحت له بالتفصيل الموقف، وتم تحديد جدول زمني بشأن إعادة الحالات الإنسانية والمخالفين ومن أنهوا تعاقدهم".

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أنه سيتم عرض الجدول على رئيس الوزراء اليوم لبدء إجراءات العودة خلال 48 ساعة مع منح الأولوية للسيدات والأطفال.

وتابعت :"المصريون بالكويت يقيمون في شاليهات مكيفة داخل مناطق العزل، مناشدة المصريين بالكويت بالالتزام بضبط النفس".

 وبشأن هجوم صفاء الهاشم، على شخص وزيرة الهجرة والدولة المصرية قالت: "لا أرد الإساءة بالإساءة، أنا وزيرة مصرية أحترم دولتي وأحترم الكويت وشعبها، هي تجاوزت من قبل في حقي، أنا أقسمت أمام السيد الرئيس بالقيام بمسئولياتي فيما يخص ملف إعادة العالقين، اطمئن الرئيس ورئيس الوزراء ،معقبة :"مجلس النواب يحاسبوني ويراقبوني".

وحول اتهامها بالاهتمام بالمواطنين في المالديف وبإعادة بعض الفنانين على حساب العاملين قالت: "الشرائح بالنسبة لنا كلها حاجة واحدة، ولا نتدخل لشريحة على حساب أخرى، ووزيرة الصحة هي المعنية بالحجر الصحي، وتمت إعادة 4 فنانات من بيروت لأن هناك طائرة كانت موجودة بالفعل".

وأكملت وزيرة الهجرة: "أتفهم تجاوز بعض أبنائنا بالكويت في حقي لكن لقب وزيرة المالديف هي نفس الوزيرة التي ذهبت إلى السعودية والكويت على خلفية أحداث فردية، ووزيرة شؤون الأكابر بالخارج هي نفس الوزيرة التي سافرت إلى نيوزيلندا لدعم أسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف المسجد". 

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