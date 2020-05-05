وفاة وزير بفيروس كورونا في دولة أفريقية

أعلنت الحكومة النيجيرية أمس الإثنين أن وزير العمل محمد بن عمر توفي يوم الأحد عن 55 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب الأحد وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي، حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجد، لكن من دون أن يحدد سبب الوفاة.