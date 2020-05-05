إصابة مساعد عمر البشير بفيروس كورونا داخل السجن

05 مايو 2020 - 09:32 ص

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر.

وقالت الداخلية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "تعرض المواطن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر، لأزمة صحية بناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 21 أبريل".





وأوضحت الداخلية، أنه نقل إلى مستشفى الشرطة في اليوم التالي، وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثاني جاءت نتيجته موجبة، ودعم بفحص ثالث وكان موجبا أيضا".





وأكدت الداخلية السودانية، أنه "تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر ".





وأشارت الداخلية السودانية إلى تحسن حالة المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون، حيث تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين".





وأفادت الداخلية، بأنه "سيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك".

كدت أسرة القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" السوداني المنحل، أحمد هارون، أكدت إصابته بفيروس "كورونا" داخل سجن كوبر، نهاية الشهر الماضي.





وسجل السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



