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لقب بـ"بلال الحرم".. 45 عاما يصدح بالأذان في مكة
لقب بـ"بلال الحرم".. 45 عاما يصدح بالأذان في مكة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الأذان

الشيخ علي الملا

بصوته المميز وأدائه الحجازي لقب بـ"بلال الحرم"، الشيخ علي أحمد الملا"، أكثر من 45 عاما وصوته يدوي في جبال مكة بالأذان من وسط المسجد الحرام.

وكان حساب إمارة مكة المكرمة قد نشر مطلع شهر رمضان على تويتر، مقطع فيديو لمؤذن الحرم الشيخ علي أحمد الملا ليعرف متابعيه ببلال الحرم.

ولد الشيخ الملا عام 1366هجرية، بمكة المكرمة في عائلة اشتهر معظم أفرادها بالعمل مؤذنين بالحرم المكي.

التحق رسميا بالعمل مؤذنًا عام 1975م وهو صاحب نبرة صوتية مميزة ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي.

وتولى الشيخ الملا، بعد وفاة ابن عمه الشيخ عبدالمالك الملا، مشيخة المؤذنين بالمسجد الحرام، حيث يعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي.

وتعتبر أسرة  الملا من أكثر الأسر ارتباطا  بالأذان، فجده علي عبدالرحمن الملا كان مؤذنا في الحرم، وكذلك أبوه وعمه صديق وعمه عبدالرحمن وأبناؤه عبداللطيف وعبدالله.

 كما أن جده لأمه عبدالله خوج من مؤذني الحرم، وكذلك عبدالحفيظ وابنه توفيق، كانوا يعملون في الأذان بالحرم المكي.


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