خبير بالبيت الأبيض يكشف حقيقة صناعة فيروس كورونا وخروجه من مختبر

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فيروس كورونا

مختبر


نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل حاسمة حول طبيعية فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 وحقيقة تصنيعه وخروجه من أحد مختبرات مدينة ووهان الصينية.


وأكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، أن فيروس كورونا لم يخرج من مختبر.


وقال فاوتشي، الخبير الأمريكي ضمن فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا: "إذا نظرت إلى تطور الفيروس في الخفافيش وما هو موجود الآن، فالدليل العلمي يميل بقوة شديدة إلى أنه لا يمكن التلاعب بالفيروس بشكل مصطنع أو متعمد في مختبر ما".




وأضاف: "جميع دلائل تطور الفيروس التدريجية عبر مرور الوقت بقوة تشير إلى أنه تطور في الطبيعة ثم قفز أو انتقل إلى فصائل أخرى".


كما استبعد احتمال أن يكون شخص ما اكتشف الفيروس التاجي في البرية، وأحضره إلى المختبر، ثم تسلل الفيروس خطأ إلى الخارج.


وقال خبير الأوبئة الأمريكي: "لا أعتقد أن هناك فرصة لاختفاء هذا الفيروس، أظن أنه سيكون موجودا معنا لفترة، وإذا ما أتيحت له الفرصة، فإنه سيعاود الظهور مجددًا".

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