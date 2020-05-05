قالتلي أحضني.. 3 أسرار خطيرة يرويها حواس عن نفسه

05 مايو 2020 - 10:43 ص

كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، عن المواصفات التي تعجبه في المرأة، قائلا: "أنا لا أعجب بامرأة لمجرد جمالها، هي لازم تكون حلوة مش وحشة طبعا، لكن لازم يكون عندها مخها، مخها بيشتغل متكونش غبية، أوحش حاجة في الست لو هي غبية".



وأضاف حواس، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، مع الإعلامية إيناس الدغيدي، قائلا: "الست لو ذكائها حاد خطر، وأن الست ذكائها ميكونش قليل"، ممازحا الدغيدي، "أنت ذكائك فظيع ربنا يكفينا شرك".



وردا علي سؤال أن شخصية الفنان عادل إمام، التي مثلها في فيلم "عريس من جهة أمنية" كانت شخصية زاهي حواس؟ أجاب "هو كان بتاع ستات وأي ست بتيجي بيعلقها، بحسب رواية الفيلم، وأنا مش الشخصية دي".



وعن سر حب سيدات الغرب له، قال حواس: "أنا بعشق الآثار، والعشق ده أجمل حاجة في الدنيا، فعشقي خلي مش الستات بس، خلي الناس في كل مكان في الدنيا يحترموني ويحبوني".



وتابع: "لم أنس محاضرة كان يحضرها 4 آلاف شخص، وصعدت 4 بنات صغيرات على المنصة بينهم صغيرة عندها 8 سنوات فقالتلي أحضني حضنتها قالتلي أكتر فحضنتها تاني والجميع وقف".



وواصل حديثه قائلا: "ساعات بحس أني عايش مع الناس دول ودي أجمل حاجة بتحصلي، وأنا بحب لقب "زاهي خوفو" علشان كل أبحاثي والشغل عن الملك خوفو ".

