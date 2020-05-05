  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس جامعة الأزهر يوقف أحمد كريمة عن العمل

كريمة: الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة

علي عبد العال: حريصون على تنمية إثيوبيا كمصر

"لن يزيد مليمًا واحدًا".. خبر سار من النواب للمواطنين

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

مستشار بن زايد: "قوة دبي ستظهر في هذا التوقيت"

ثريا الشيخ

"إحنا مش ناقصين".. طلب جريء لبرلمانية علي الهواء

كورونا

يموت خلال ساعات.. عارض جديد لكورونا يثير الذعر

ليست للصوص.. كاميرات بدولة أوربية لملاحقة مخالفي ارتداء الكمامات

ليست للصوص.. كاميرات بدولة أوربية لملاحقة مخالفي ارتداء الكمامات

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر:"هنسمع كوارث بعد العيد"

رامز جلال

مذيعة بي إن سبورت: لابد وضع حد لرامز جلال

زاهي حواس

قالتلي أحضني.. 3 أسرار خطيرة يرويها حواس عن نفسه

محمد الخضر حسين

الخضر حسين.. أول شيخ غير مصري يتولى مشيخة الأزهر

هل تفرض الحكومة حظر التجول كليا لمواجهة التجمعات

آخر الأخبار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لمدة 3 شهور.. فرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

#

الإمارات تخفف ساعات حظر التجول بالتزامن مع رمضان

#

الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان

#

الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في دولة عربية

الحكومة

الموسكى

فيروس كورونا

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالهتافات التي تتعالى  بين المصريين للمطالبة بتطبيق الحظر الكلي للتجول في البلاد، خوفا من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأثارت مشاهد التجمعات الكبيرة في وسائل المواصلات والأسواق خاصة في الموسكى والعتبة حالة من السخط الكبير بين المصريين، وذلك بسبب خطورة التجمعات الكبيرة التي تهدد بنشر الوباء  بشكل سريع.

ولكن هل تطبق الحكومة حظر التجول الكلي خاصة أن هذا  القرار  سيكون له تداعيات وانعكاسات كبيرة في كل المجالات، وهو ما يدفع الحكومة لمناقشة عدد من السيناريوهات لمجابهة الوباء.

ويواجه قرار الحكومة بفرض حظر كلى عدة عقبات أبرزها التداعيات الاقتصادية الكارثية التي ستنعكس بشكل سلبى على حياة المواطنين، وهو ما يمكن أن يدفعها لوضع آليات صارمة وحاسمة لمنع التجمعات عبر فرض غرامات أو اللجوء لإصدار قرارات بتقليص ساعات عمل بعض المحال التي تشهد تجمعات، بالإضافة إلى وضع آلية محددة لمنع التكدس في وسائل المواصلات.

جدير بالذكر أن أعداد المصابية بفيروس "كورونا" المستجد في مصر تجاوز الـ 6800 حالة إصابة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 420 حالة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حاول حرق كورونا بـ" الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله
» الخام الأمريكي يرتفع 22 دولارًا للبرميل
» صدمة بالوسط الفني.. وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ
» الإبراشي: "اللي بنعملوا ده عيب"
» هل تفرض الحكومة حظر التجول كليا لمواجهة التجمعات
» 3 رحلات لإعادة المصريين العالقين في هذه الدول
» حارس بيراميدز يسخر من تصريحات الحضري: عقلية قديمة
» نجم الأهلي يهاجم الخطيب: قعدت في النادي 13 سنة وفي الآخر بيتجاهلوني
» بطلة مسلسل "ونوس" تعلن اعتزال الفن نهائيا
» حارس بيراميدز: هذا اللاعب قطع شرايين يديه لكي ينتقل إلى الأهلي
» زلة لسان من دينا الشربيني تكشف معلومة سرية عن عمرو دياب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية