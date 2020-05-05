» هل تفرض الحكومة حظر التجول كليا لمواجهة التجمعات

05 مايو 2020 - 11:20 ص

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالهتافات التي تتعالى بين المصريين للمطالبة بتطبيق الحظر الكلي للتجول في البلاد، خوفا من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأثارت مشاهد التجمعات الكبيرة في وسائل المواصلات والأسواق خاصة في الموسكى والعتبة حالة من السخط الكبير بين المصريين، وذلك بسبب خطورة التجمعات الكبيرة التي تهدد بنشر الوباء بشكل سريع.

ولكن هل تطبق الحكومة حظر التجول الكلي خاصة أن هذا القرار سيكون له تداعيات وانعكاسات كبيرة في كل المجالات، وهو ما يدفع الحكومة لمناقشة عدد من السيناريوهات لمجابهة الوباء.

ويواجه قرار الحكومة بفرض حظر كلى عدة عقبات أبرزها التداعيات الاقتصادية الكارثية التي ستنعكس بشكل سلبى على حياة المواطنين، وهو ما يمكن أن يدفعها لوضع آليات صارمة وحاسمة لمنع التجمعات عبر فرض غرامات أو اللجوء لإصدار قرارات بتقليص ساعات عمل بعض المحال التي تشهد تجمعات، بالإضافة إلى وضع آلية محددة لمنع التكدس في وسائل المواصلات.