» الإبراشي: "اللي بنعملوا ده عيب"

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المساجد

الإبراشي

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كورونا

استنكر الإعلامي وائل الإبراشى، انسياق البعض وراء الشائعات ودعوتهم إلى الصلاة في تجمعات تحت ستار الدين، فى ظل جائحة كورونا المستجد، قائلا: "اللي بنعملوا ده عيب، الإسلام حافظ على صحة الإنسان في المقام الأول".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "عيب حد يزايد على مواقف مصر فى منع التجمعات أو غلق المساجد"، متسائلا: "فى حالة إصابة شخص بفيروس كورونا وتسبب فى نقل العدوى ماذا سيكون تعليقكم".

وتابع: "الإنسانية جميعاً وليس المصريين فقط لديهم هم واحد الآن وهو التخلص من فيروس، مشيراً إلى أن اختلاط الأعياد الوطنية أو الدينية للمسلمين والمسيحيين بمصر تعد بشرة خير.

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