» الخام الأمريكي يرتفع 22 دولارًا للبرميل

05 مايو 2020 - 11:49 ص

ارتفعت أسعار النفط اليوم خاصة الأمريكي في قفزة غير متوقعة تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم، حيث جري تداول للعقود الآجلة للخام الأمريكي عن 22.38 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 9.76% عن سعر التسوية السابق.

كما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 29.05 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 6.8% عن سعر الإغلاق السابق، حسبما نشرت "الوطن".

جدير بالذكر أن الخامبن قد صعدا أمس بنحو 3% ، حيث أنهي الخام الأمريكي التعاملات علي ارتفاع نسبة 3.1% في حين أغلق خام "برنت" علي زيادة نسبتها 2.9 %.