"كريمة": الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة

05 مايو 2020 - 11:55 ص

سرد أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جانبًا من حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته السيدة عائشة، قائلاً: "النبي محمد كان يحب الحياة، وعلاقته بزوجاته وأصحابه وأحفاده كانت طيبة".



وأضاف كريمة خلال لقائه مع ببرنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، قائلاً: "محمد كان يعرف في السيدة عائشة أنها كانت تحب لعب الأطفال لأنها لم تجلس في بيت أبيها مدة طويلة، فكان الرسول يخرج ويأمر بشراء العرائس الصوف لها".



وتابع: "كان الرسول بنفسه يدعو الصبايا أو المراهقات ليؤانسن السيدة عائشة ويحادثونها، فهو كان يحب الحياة ولم يكرهنا فيها، معقبا: "الرسول أحب أحفاده وأصحابه وزوجاته".

