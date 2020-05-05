"كريمة": الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة

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صدى البلد

الأزهر

حمدي رزق

أحمد كريمة

سرد أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جانبًا من حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته السيدة عائشة، قائلاً: "النبي محمد كان يحب الحياة، وعلاقته بزوجاته وأصحابه وأحفاده كانت طيبة".

وأضاف كريمة خلال لقائه مع ببرنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، قائلاً: "محمد كان يعرف في السيدة عائشة أنها كانت تحب لعب الأطفال لأنها لم تجلس في بيت أبيها مدة طويلة، فكان الرسول يخرج ويأمر بشراء العرائس الصوف لها".

وتابع: "كان الرسول بنفسه يدعو الصبايا أو المراهقات ليؤانسن السيدة عائشة ويحادثونها، فهو كان يحب الحياة ولم يكرهنا فيها، معقبا: "الرسول أحب أحفاده وأصحابه وزوجاته".

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