» صدمة بالوسط الفني.. وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ

05 مايو 2020 - 11:58 ص

فجع الوسط الفني، صباح الثلاثاء، برحيل الفنانة الشابة "ماهي نور" إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل الذهاب للمستشفى.

ونعى عدد من الجمهور والفنانين، الفنانة الشابة، وشاركوا آخر ما كتبته على "فيس بوك".

ونعتها صديقتها مها ضاحي قائلة: "البقاء والدوام لله.. الصديقة الفنانة Mahy Noor في ذمة الله.. الله يرحمك يا ماهي ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة".

وأضافت في منشور عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون مين قال الزعل مبيموتش خافوا على اللي بتحبوهم عشان الزعل بيموت نامت زعلانة ماتت ماهي نور طيب القلب كانت به أي مكان تكون فيه زعلت ماتت ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وحبايبها".

وشاركت ماهي في بعض الأعمال الفنية سواء في المسرح أو الدراما، منها "اللص والكتاب" مع سامح حسين و "30 ليلة وليلة" وغيرهما.

ويعد مسلسل "30 ليلة وليلة" آخر أعمال الفنانة ماهي نور، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.