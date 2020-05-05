وزير المالية: "إحنا بين نارين"

05 مايو 2020 - 12:35 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن بنود الإنفاق في الموازنة العامة حتميات مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التي لابد من الوفاء بها.

وأضاف وزير المالية، أنه يجب الخروج من أزمة كورونا مع القدرة على تحقيق النمو، معقبا: "عايزين نخرج من الأزمة الراهنة وإحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو".

وتابع: "نحن بين نارين، نار التعامل مع الأزمة خصوصًا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفي نفس الوقت هناك أزمة في التمويل".

وأشار إلي أن الإيرادات ستكون متأثرة ولابد من التعامل معها، معقبًا: لكن مقدرش أتكلم في رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج".

