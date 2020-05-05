» حاول حرق كورونا بـ"الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله

05 مايو 2020 - 12:44 م

في واقعة غريبة ونادرة، أقدم مواطن أمريكي على حرق مئات الدولارات بوضعها في الميكروويف، لأجل تعقيمها من الوباء المستجد.

وكان موظف بأحد البنوك في أمريكا قد نشر لقطات فيديو، وهو يضحك، منوهًا بأن أحد العملاء حاول استبدال الأموال التي اسودت واحترقت أجزاء منها بواسطة المايكروويف، بعد محاولته تعقيمها من فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته سكاي نيوزعربية فإن الموظف جيفري ديكر قال: "أنا أعمل في بنك، وقبل قليل جاء رجل وسأل عن إمكانية استبدال بعض الأموال المدمرة لأنه وضعها في المايكروويف لقتل فيروس كورونا".

وقام ديكر برفع مجموعة من الدولارات أمام كاميرا الهاتف الذكي، وقد بدت بالفعل مسودة ومحترقة، وأظهرت اللقطات دولارات محترقة من فئة الدولار الواحد والخمسة دولارات والعشرين دولارًا.

كما أوضح ديكر: " أنا أعمل في بنك.. قام شخص بوضع أمواله في الميكروويف من أجل تعقيمها، وأرسلها لنا من أجل إيداعها في حسابه.. لا أستطيع ذلك".

يذكر أن امرأة صينية من مقاطعة جيانغسو، في أوائل العام الجاري قامت بإحراق 3125 يوان - ما يعادل 450 دولارًا- عندما حاولت قتل فيروس كورونا الجديد بواسطة الميكروويف.