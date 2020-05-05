  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

بشرى للعالم.. جسم مضاد يقضي على كورونا خلال دقائق

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة : رفضت هذا الدور في أم هارون

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة: رفضت هذا الدور في أم هارون

بث مباشر

مؤتمر صحفي بشأن عودة العالقين بالخارج

علم إيران

"كورونا" يجبر هذه الدولة على الإفراج عن 114 ألف معتقل

الدكتور محمد معيط

وزير المالية: "إحنا بين نارين"

رئيس جامعة الأزهر يوقف أحمد كريمة عن العمل

كريمة: الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة

علي عبد العال: حريصون على تنمية إثيوبيا كمصر

"لن يزيد مليمًا واحدًا".. خبر سار من النواب للمواطنين

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

مستشار بن زايد: "قوة دبي ستظهر في هذا التوقيت"

ثريا الشيخ

"إحنا مش ناقصين".. طلب جريء لبرلمانية علي الهواء

كورونا

يموت خلال ساعات.. عارض جديد لكورونا يثير الذعر

حاول حرق كورونا بـ"الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله

الصفحة الأخيرة

حاول حرق كورونا بـ" الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله
حاول حرق كورونا بـ" الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

طوارئ بإيطاليا بعد تأكيد تسجيل حالتي إصابة بـ"كورونا"

#

بريطانيا تنضم لقائمة ضحايا "كورونا "

#

شريف عامر يستضيف مصريا وزوجته الصينية.. ماذا حدث

#

دولة جديدة تنضم لقائمة المصابين بـ"كورونا"

كورونا

مواطن امريكى

الميكروويف

ديكر

في واقعة غريبة ونادرة، أقدم مواطن أمريكي على حرق مئات الدولارات بوضعها في الميكروويف، لأجل تعقيمها من الوباء المستجد.

وكان موظف بأحد البنوك في أمريكا قد نشر لقطات فيديو، وهو يضحك، منوهًا بأن أحد العملاء حاول استبدال الأموال التي اسودت واحترقت أجزاء منها بواسطة المايكروويف، بعد محاولته تعقيمها من فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته سكاي نيوزعربية فإن الموظف جيفري ديكر قال: "أنا أعمل في بنك، وقبل قليل جاء رجل وسأل عن إمكانية استبدال بعض الأموال المدمرة لأنه وضعها في المايكروويف لقتل فيروس كورونا".

وقام ديكر برفع مجموعة من الدولارات أمام كاميرا الهاتف الذكي، وقد بدت بالفعل مسودة ومحترقة، وأظهرت اللقطات دولارات محترقة من فئة الدولار الواحد والخمسة دولارات والعشرين دولارًا.

كما أوضح ديكر: " أنا أعمل في بنك.. قام شخص بوضع أمواله في الميكروويف من أجل تعقيمها، وأرسلها لنا من أجل إيداعها في حسابه.. لا أستطيع ذلك".

يذكر أن امرأة صينية من مقاطعة جيانغسو، في أوائل العام الجاري قامت بإحراق 3125 يوان - ما يعادل 450 دولارًا- عندما حاولت قتل فيروس كورونا الجديد بواسطة الميكروويف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تمخض الجبل فولد فأرا.. هل تعرف قصتها
» الجداوي عن رقصها مع الشربيني: "أنا خايبة"
» لبنان.. رئيس الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا أقوى من الأولى
» بالفيديو.. هيكل يعلن عن الحالات المسموح لها بالعودة من الكويت
» تعرف على هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية
» ربنا سلّم... كويكب مرّ بقرب الأرض دون اصطدام
» حاول حرق كورونا بـ"الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله
» الخام الأمريكي يرتفع 22 دولارًا للبرميل
» صدمة بالوسط الفني.. وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ
» الإبراشي: "اللي بنعملوا ده عيب"
» هل تفرض الحكومة حظر التجول كليا لمواجهة التجمعات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية