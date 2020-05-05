"كورونا" يجبر هذه الدولة على الإفراج عن 114 ألف معتقل

05 مايو 2020 - 12:54 م

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن أكثر من 114 ألف معتقل في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم منح إجازة لعدد كبير من السجناء، شملت 114 ألفا و193 سجينا جراء تفشي فيروس كورونا"، مضيفا أنه "مع ظهور الفيروس تم إرسال أكثر من 500 وفد للتحقيق في وضع السجناء".





وبين أنه "خلال الـ 15 يومًا الماضية، بحثت هذه اللجان في جميع حالات السجناء بعد منحهم الإجازة بأسلوب دقيق، وفقا لنوع الجريمة، ونوع العقوبة، وكيف سيتصرفون أثناء الإجازة".



