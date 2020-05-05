» ربنا سلّم... كويكب مرّ بقرب الأرض دون اصطدام

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عبد القادر وحيد- متابعات

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السعودية

الأرض

كويكب

مركز الفلك الدولي

قال مركز الفلك الدولي بالسعودية، إن كويكبا صغيرا يدعى (C2QQFV2 ) مرّ بالقرب من الأرض على مسافة 6992 کيلو مترًا فقط.

وأضاف المركز في تغريدة له على حسابه في تويتر أنه كان من الممكن أن يسبب ذلك الكويكب أضرارًا محلية لو اصطدم بالأرض، ولكن الله سلم.

وأضاف أن ذلك الكويكب اختفى في ظل الأرض الساعة 11:40 صباح أمس بتوقيت غرينتش، وظهر مرةً أخرى الساعة 11:56 ليلًا.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن مدير مركز الفلك الدولي المهندس الفلكي محمد شوكت أنه تم اكتشاف الكويكب صباح يوم أمس الاثنين بواسطة برنامج "كاتالينا" لمسح السماء، وهو برنامج تابع لوكالة "ناسا"، يتكون من ثلاثة تلسكوبات في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة أكبرها قُطره متر ونصف، وهدفها اكتشاف مثل هذه الكويكبات.

وأوضح أن الكويكب مرّ أثناء اقترابه من الأرض فوق جنوب المحيط الهادئ.

وتابع: "كانت أقرب نقطة بين الكويكب والأرض يوم أمس الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش، وهو الكويكب رقم 40 الذي يمر بالقرب من الأرض خلال العام 2020، وهو الثاني هذا الشهر، وهو أقرب مرور لكويكب من الأرض منذ يوم 31 أكتوبر 2019م.


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