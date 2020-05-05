  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

بشرى للعالم.. جسم مضاد يقضي على كورونا خلال دقائق

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة : رفضت هذا الدور في أم هارون

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة: رفضت هذا الدور في أم هارون

بث مباشر

مؤتمر صحفي بشأن عودة العالقين بالخارج

علم إيران

"كورونا" يجبر هذه الدولة على الإفراج عن 114 ألف معتقل

الدكتور محمد معيط

وزير المالية: "إحنا بين نارين"

رئيس جامعة الأزهر يوقف أحمد كريمة عن العمل

كريمة: الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة

علي عبد العال: حريصون على تنمية إثيوبيا كمصر

"لن يزيد مليمًا واحدًا".. خبر سار من النواب للمواطنين

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

مستشار بن زايد: "قوة دبي ستظهر في هذا التوقيت"

ثريا الشيخ

"إحنا مش ناقصين".. طلب جريء لبرلمانية علي الهواء

كورونا

يموت خلال ساعات.. عارض جديد لكورونا يثير الذعر

لبنان.. رئيس الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا أقوى من الأولى

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وزير الصحة الأردني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا"

#

«الوزراء» يحذر المواطنين من هذا الأمر

#

رسميًا.. الاحتلال يعلن نتيجة تحاليل "نتنياهو" لـ"كورونا"

#

رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا

بث مباشر

مؤتمر

نبيلة مكرم

حذر  حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أن التقييم العام جيد إنما إذا لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيًا وهذا قد ينعكس سلبًا على انتشار الوباء.
وحث  دياب، خلال جلسة عقدها مجلس الدفاع الأعلى، الأجهزة الأمنية على التشدد مجددًا بتنفيذ القرارات والإجراءات لأنه حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء الكورونا فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى، بحسب شبكة "إل بي سي" اللبنانية.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد عقد، اليوم، جلسة برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا أوصى خلالها الحكومة بتمديد فترة التعبئة العامة حتى 24 مايو  الجاري.
قال وزير الصحة، خلال الاجتماع على أن هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة، مؤكدًا أن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط العامة في لبنان حتى 24 مايو الجاري.
وأوضح المجلس الاعلى للدفاع أنه بعد الإستماع الى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ إعلان تمديد التعبئة تقرر ضبط الأوضاع الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تمخض الجبل فولد فأرا.. هل تعرف قصتها
» الجداوي عن رقصها مع الشربيني: "أنا خايبة"
» لبنان.. رئيس الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا أقوى من الأولى
» بالفيديو.. هيكل يعلن عن الحالات المسموح لها بالعودة من الكويت
» تعرف على هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية
» ربنا سلّم... كويكب مرّ بقرب الأرض دون اصطدام
» حاول حرق كورونا بـ"الميكروويف".. ماذا حدث لأمواله
» الخام الأمريكي يرتفع 22 دولارًا للبرميل
» صدمة بالوسط الفني.. وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ
» الإبراشي: "اللي بنعملوا ده عيب"
» هل تفرض الحكومة حظر التجول كليا لمواجهة التجمعات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية