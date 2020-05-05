» بالفيديو.. هيكل يعلن عن الحالات المسموح لها بالعودة من الكويت

05 مايو 2020 - 01:14 م

أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عن حالات المصريين العالقين في الخارج، والتي ستتم إعادتها من الكويت والعديد من الدول الأخرى خلال الأيام المقبلة، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في العالم.

وأشار هيكل خلال مؤتمر صحفي إلي أن المصريين العالقين بالخراج والذين ستتم إعادتهم هم الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين ثم من انتهت فترة عملهم وإقامتهم بالبلاد الأخرى ثم لمن يحملون تأشيرة الخروج النهائي والسياحة وزيارة الدول الأخرى.



جدير بالذكر أن عدد الإصابات في مصر بفيروس"كورونا" المستجد تجاوز حاجز الـ 6 آلاف فيما تجاوزت أعداد الوفيات الـ4 آلاف.