تخلص من سوء الهضم في رمضان بهذه المشروبات

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متابعات- أمينة عبد العال

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رائحة الفم

البابونج

سوء الهضم

عسر الهضم

يعاني الكثيرون من عسر أو سوء الهضم بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة ما يؤثر علي الحالة المزاجية للشخص أثناء الصيام إلي جانب الآلام التي يشعر بها.

ونصح خبراء التغذية ببعض الأعشاب التي تناولها يقلل من مشاكل الهضم المختلفة وأهمها سوء الهضم، ومن أهمها شاي الزنجبيل لاحتوائه علي خصائص مضادة للغثيان والتقيؤ كما أنه يساعد علي التخلص من الغازات ويقوي من حركة الأمعاء.

ويعتبر شاي النعناع حل سحري يعمل علي تهدئة العقل ويخفف من مشاكل الجهاز الهضمي ويعزز عملية الهضم الشاملة.

" الشمر" يعمل علي علاج مشاكل الهضم المختلفة و يخفف من رائحة الفم الكريهة بعد تناول وجبات الطعام.

"الهندباء" المصرية وهي عشب يعمل علي تحفيز عملية الهضم ويخفف الشعور بالانتفاخ، و"الكركم" من المشروبات التي لها فوائد طبية كثيرة وكذلك شاي البابونج والشاي الأخضر.


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