ماذا فعلت السياحة فى شكاوى "المصريين" من مستشفيات العزل

05 مايو 2020 - 01:57 م

تلقت وزارتا الهجرة والسياحة والآثار عددا من الاستفسارات والشكاوى من المواطنين العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ 3 مايو الجاري، ذكروا فيها عدم ملائمة الفندق المخصص لإقامتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بمدينة مرسي علم .

وأشارت الوزارتان في بيان مشترك تم تداوله في المواقع الإخبارية إلي أنه تم التنسيق بين الوزارتين وتم علي الفور التأكد من جدية الشكوى تم التوجيه إلى غرفة المنشآت الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية والفندقية لتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري وتم نقل النزلاء إليه.



وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة علي توفير إقامة مناسبة للمصريين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي لهم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس .