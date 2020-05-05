فنانة شهيرة تكشف مفاجأة : رفضت هذا الدور في أم هارون

05 مايو 2020 - 02:13 م

كشفت الفنانة الأردنية جولييت عواد التي شاركت بمسلسل التغريبة الفلسطينية بدور "أم أحمد" عن رفضها المشاركة بمسلسل أم هارون.

وأضاف في مداخلة مع وكالة شهاب أن أحد الأدوار التي عُرضت عليها أنها يهودية تساعد فدائي.

وتساءلت: النساء العربيات اللواتي قدّمن أولادهن وأزواجهن للفداء، لم لا نُظهرهن في الدراما.

كما وجهت سؤالا للفنانة حياة الفهد والفنانين الذين شاركوا في مسلسل أم هارون، ما في أي قضية عربية نطرحها إلا اليهود؟

وتابعت عواد: هامات فنية كبيرة تسقط.. وأقول للفنانين فكروا بقضايا الأمة وبالإنسان العربي، بكفي نركض ورا الفلوس إن راح الوطن شو بتنفعنا الأموال؟

وأشارت عود إلى أن أصعب المشاهد التي مثلتها في مسلسل التغريبة مشهد تلقي خبر استشهاد ابني ومشهد الهجرة وكان تحديا صعبا عليّ أن أمثل كل أم فلسطينية.

يذكر أن مسلسل أم هارون أثار جدلا واسعا في الشارع العربي، والذي يعرض في الدراما الرمضانية، لهذا العام.

وتدور أحداثه حول مجموعة من اليهود عاشوا في الكويت في أربعينيات القرن الماضي، وتجسد فيه الفنانة حياة الفهد دور البطولة.







