ماذا قال داعية سعودي عن "خلق القرآن"

05 مايو 2020 - 02:38 م

فرّق الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني بين الصدع بالحق وإنكار النكرات وبين طاعة ولي الأمر.

وقال بن ظافر في رده على أحد متابعيه : "هل عندك نص عن أحمد بن حنبل له مرجعية أنه أنكر على أحد من الأمراء الثلاثة الذين توالوا على القول بخلق القرآن".

وتساءل: أم أن ابن حنبل ينكر القول ولا يربط بولي الأمر خوفا من مخالفة الآثار مثل من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدها علانية، وحديث أبي بكرة وأنه قال لرجل أعلن النصيحة: "أسكت" لحديث إهانة الله لمن فعل ذلك.

جاء هذا في رده على أحد متابعيه، والذي وجّه له سؤالا: "تريدون الله يكشف عن الأمة الغمة أظهروا الإنكار على أرباب الفسق والمراقص والاختلاط كم هم أظهروا للعلن أنكروها للعلن.. وأنكروا على من أتى بها كما أنكر الإمام أحمد وابن تيمية على أصحاب القول بخلق القرآن ولو كانوا ملوكا ورؤساء من غير نزع يد من طاعة".