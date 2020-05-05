» منزل مهجور يتزين بصور سيدات بالسعودية.. ما الأمر

05 مايو 2020 - 02:55 م

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لرسومات دقيقة لمجموعة من السيدات على جدران منزل مهجور بالسعودية.

وسادت حالة من الجدل بسبب الصور التي تم تداولها، لما وصف بأنه أجمل وأغرب منزل مهجور في المملكة العربية السعودية، بعدما زين فنان "جرافيتي" مجهول جدرانه برسومات مبهرة .

وتداول المغردون صورا لوجوه نساء رسمت بدقة عالية وقد زينت جدران المنزل المهجور على نطاق واسع.

ووقعت جميع الرسومات باسم الرسام المجهول المشاهير «كلاخ» والمعروف بـ"بانكسي السعودية"، لاتخاذه الجدران كمعرض مشروع لعرض أعماله الفنية.

وتساءل رواد مواقع التواصل، حول سبب اتخاذ كلاخ من جدران المنازل المهجورة للرسم عليها.