كورونا.. تسجيل 185 وفاة جديدة في إسبانيا

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة جديدة، مسجلة بذلك أقل من 200 وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء:" تم تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 219329، كما تم تسجيل 185 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 25613".

وقررت السلطات الإسبانية قبل يومين تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد وإلزام المواطنين بارتداء كمامات طبية في وسائل النقل العام، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة خطوات في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك السماح للناس بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.



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