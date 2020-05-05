» إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب

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الامارات

إصابات

كورونا

سجلت وزارة الصحة في دولة الإمارات، 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات آخر 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 15192 إصابة و146 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 187 مصابا بالوباء، ليصبح مجموع حالات الشفاء في الدولة 3153، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت إلى أنه تم إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خططها الرامية إلى توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر للمصابين والمخالطين لهم وعزلهم.


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