«مـأساة رهيبة».. تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

05 مايو 2020 - 04:47 م

لقيت امراة أمريكية مصرعها، إثر مواجهة مع تمساح نادر، في جزيرة بولاية "ساوث كارولينا".







والضحية هي امرأة تدعى سينثيا كوفرت من جزيرة كونز بالولاية، لم يتم الكشف عن عمرها، وكانت قد أخبرت المتحدة أصدقاءها بأنها "تريد الاقتراب" من التمساح قبل وقت قصير من وفاتها.





وقالت الشرطة في ولاية "ساوث كارولينا"، إن "سينثيا كوفرت البالغة من العمر 58 عامًا لم تصرخ عندما أمسك بها التمساح من فمه وجرها بجزيرة كياوا يوم الجمعة".





وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، حيث أطلقت النار عليه وقتلته.





وقالت السلطات إن السيدى توفيت في المستشفى. بينما تم انتشال جثة التمساح في إطار التحقيقات.





وقال مكتب التشريح بمحافظة تشارلستون، ان تشريح الجثة كشف ان "سينثيا" توفيت بسبب الغرق.





وشهدت ولاية ساوث كارولينا ثلاث هجمات قاتلة خلال السنوات الأربع الماضية.





وفي عام 2016، قتلت امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا بعد مغادرتها دار رعاية المسنين في تشارلستون.





وتعرضت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا لاعتداء قاتل من قبل التمساح بينما كانت برفقة كلبها في هيلتون هيد أيلاند في أغسطس 2018.





وتم تسجيل 20 هجوم للتماسيح في الولاية منذ عام 1976.





ووصف عمدة جزيرة كياوا، كريج ويفر، مصرع كوفرت بأنها "مأساة رهيبة".





وقال في بيان: "نعيش عن قرب مع الطبيعة في هذه الجزيرة.. التمساح الذي تسبب في الحادث نادر للغاية ولم يظهر في جزيرتنا من قبل على حد علمي".





وتابع: "نعلم أنه يجب علينا التصرف بمسؤولية وحذر بالقرب من هذه الحيوانات. وبالتالي، سيكون من المهم أن نعرف ونشارك المجتمع في الحقائق والظروف التي أدت هذه المأساة، حتى نتمكن من تجنب تجربة أي شيء مماثل مرة أخرى".





وقال ويفر إن مكتب مأمور مقاطعة تشارلستون ومكتب مأمور تشارلستون كاونتي كورونر ووزارة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا يحققون في الحادث.



