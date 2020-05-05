طفل 5 سنوات يسرق سيارة والديه بعد أن رفضت والدته شراء «لامبورجيني»

05 مايو 2020 - 05:09 م

استغل طفل عمره خمس سنوات وجود والديه في العمل، وقام بتشغيل سيارتها الخاصة وقيادتها، قبل أن يوقفه شرطي على طريق سريع واستجوابه.





حدثت الواقعة الغريبة في "يوتا" بالولايات المتحدة، حيث حصل مفاتيح السيارة من أخيه الأكبر سنًا، وقاده لمسافة ميلين على طريق رئيسي مزدحم، وفق قناة "ABC نيوز" الأمريكية.





وكان ضابط دورية على طرق سريع يظن أن سائق سيارة في حالة سكر عندما سارع لإيقافه، قبل أن يتبين له حقيقة أنه طفل صغير لم يتعد 5 سنوات.





وقال الضابط ريك مورجان: "كان مستاءً. كان على وشك البكاء وكانت إجاباته قصيرة من كلمة واحدة. قال والداه إنه لم يكن يقود السيارة من قبل، وكانت هذه المرة الأولى التي يفعل فيها أي شيء من هذا القبيل".





ووثق "داش كام" الواقعة، حيث شوهد الشرطي هو يقوم باستجواب: "كم عمرك؟ أنت في الخامسة من عمرك؟".





وكان بحوزة الطفل 3 دولارات فقط، في جيبه. وبرر الصبي قيادة السيارة بأنه كان يخطط للقيادة على طول الطريق إلى كاليفورنيا لشراء نفسه "لامبورجيني".





وعندما شاركت الشرطة الحادث الغريب على موقع "تويتر"، تساءل أحدهم إذا كان الفتى صغيرًا حقًا كما ادعى، وقال مازحا: "العمر 5؟، وتساءل آخر: "كم عدد الأطفال في سن الخامسة الذين لديهم محفظة بها أي أموال؟ كيف يعرف طفل في الخامسة من العمر كيفية القيادة؟".





وعلق آخر قائلاً: "سأقول إنه يبلغ من العمر 14 عامًا تقريبًا". بينما علق رابع مندهشًا: "صحيح ؟؟ كيف عرف كيف يقود؟ أو كيف تحصل على الطريق السريع؟ هذا مثير للإعجاب! "



