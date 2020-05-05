شاهد.. مئات المصريين في الكويت يعودون لأرض الوطن

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غادر مئات المواطنين المصريين الكويت، على متن رحلتين لشركة مصر للطيران، عائدين إلى الوطن، في إطار خطة الإجلاء التي وضعتها الدولة لعودة المصريين العالقين في الخليج.

وغادر مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت انطلاق الحافلات التي أقلت المصريين من مراكز الإيواء المخصصة للعالقين في تمام الساعة التاسعة صباحا، باتجاه مطار الكويت الدولي، قبل موعد إقلاع الطائرة بست ساعات، يرافقهم ممثلون عن البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الكويت.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت قد أعلنت أمس الاثنين، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن اليوم، موضحة أنها كانت تتابع مع المسؤولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافاها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الإيواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات المصرية قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين العائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية.





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